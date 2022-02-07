МИНСК, 7 февраля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у его сыновей по-прежнему нет президентских амбиций.

"Нет, мои дети, честно вам говорю, так наелись президентства, по старшему посмотри (Виктор был помощником президента по национальной безопасности - прим. ТАСС), посмотри, почему ушел, генерал-майор, дальше бы мог служить, помощник по национальной безопасности, влиятельный человек <...>, но он сказал: "Нет, папа, я не хочу больше на государственной службе, я наелся", - рассказал Лукашенко в интервью Владимиру Соловьеву для YouTube-канала "Соловьев Live".

Президент Белоруссии отметил, что все его трое детей - "люди подготовленные". Рассказывая про младшего сына Николая, Лукашенко отметил его неординарные способности в химии и биологии, что подтверждают и эксперты высокого уровня. "Он биолог и химик, никто не скажет, что Лукашенко его тащит за что-то, - отметил президент. - И специалисты, которые его тестируют часто <...>, говорят, что он уже вуз закончил. Ему нечего делать в вузе".

По словам Лукашенко, он пока не знает, каким будет будущее его сына Николая, однако президент отметил, что "он толковый парень, а в политику категорически не пойдет". При этом Лукашенко вспомнил, как он брал сына на встречу с рабочими на один из белорусских заводов в период президентских выборов 2020 года. "Он впервые увидел вот эту толпу орущую, это ядро. Ядро было 400 человек. Ну собрались все эти бандиты, а кругом рабочие сидели, ну, понятно, - настроение рабочее, - отметил Лукашенко. - Он когда это увидел <...>, это был слом".