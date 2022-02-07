Генсек НАТО сообщил, что обсудил с президентом Турции ситуацию вокруг Украины

БРЮССЕЛЬ, 7 февраля. /ТАСС/. Генсек НАТО Йенс Столтенберг обсудил с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом ситуацию вокруг Украины. Об этом он сообщил в понедельник в Twitter.

"Разговаривал с президентом Эрдоганом, чтобы обсудить наращивание Россией сил на Украине и вокруг нее. Я поблагодарил его за активную поддержку и личное участие в поиске политического решения и приветствовал решительную практическую поддержку Турцией Украины. НАТО по-прежнему готова к диалогу", - написал он.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что передвижение российских вооруженных сил по территории РФ ни у кого не должно вызывать обеспокоенность, поскольку РФ ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.