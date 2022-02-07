Премьер Латвии напомнил Макрону о важности "активной поддержки Украины" перед визитом в РФ

РИГА, 7 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш сообщил, что напомнил президенту Франции Эмманюэлю Макрону перед его визитом в Москву о важности "сохранения единства союзников" и "активной поддержки Украины".

"Разговаривал на выходных по телефону с Эмманюэлем Макроном перед его визитом в Москву и Киев. Подчеркнул важность сохранения единства союзников, продолжения активной поддержки Украины, а также усиления присутствия НАТО в странах Балтии", - написал Кариньш в понедельник в Twitter.

Макрон в понедельник направляется с визитом в Россию для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Лидеры двух стран трижды за последние десять дней провели телефонные переговоры.

Россия ранее выдвинула США и НАТО требования о гарантиях безопасности, в частности о нерасширении альянса и отводе ударных вооружений. Запад не стал идти навстречу этим инициативам, используя переговоры для "предотвращения" якобы готовящегося вторжения России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уже называл такие утверждения о приписываемых Москве намерениях агрессии пустым нагнетанием напряженности. При этом он не исключил провокаций со стороны Запада и Киева для оправдания таких заявлений.