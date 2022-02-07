Президент Южной Кореи и председатель Еврокомиссии обсудили ситуацию на Украине

СЕУЛ, 7 февраля. /ТАСС/. Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен провели 20-минутный телефонный разговор, в ходе которого затронули рост напряженности на Украине и ситуацию на Корейском полуострове. Об этом в понедельник сообщила администрация южнокорейского лидера на своем сайте.

"Урсула фон дер Ляйен рассказала об усилиях ЕС, направленных на достижение мирного разрешения ситуации на Украине и на обеспечение стабильности поставок энергоносителей. Президент Мун Чжэ Ин отметил, что надеется на восстановление мира и стабильности на Украине с помощью дипломатии", - указано в сообщении администрации.

В свою очередь Мун Чжэ Ин запросил ЕС о поддержке в вопросе денуклеаризации Корейского полуострова и сохранения мира в регионе, он также разъяснил политику Сеула в отношении Пхеньяна. Кроме того, стороны обменялись мнениями о развитии отношений между Южной Кореей и ЕС.

Россия выдвинула США и НАТО требования о гарантиях безопасности, в частности о нерасширении альянса и отводе ударных вооружений. Запад не стал идти навстречу этим инициативам, используя переговоры для "предотвращения" якобы готовящегося вторжения России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уже называл такие утверждения о приписываемых Москве намерениях агрессии пустым нагнетанием напряженности. При этом он не исключил провокаций со стороны Запада и Киева для оправдания таких заявлений.

Ряд западных СМИ сообщил, что в случае гипотетического вторжения РФ на Украину ЕС готов принять жесткие санкции в отношении Москвы. При таком сценарии в Брюсселе допускают, что Россия может в качестве ответной меры сократить поставки газа в ЕС, что грозит энергетическим кризисом в Европе.