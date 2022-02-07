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МИД Украины: решение об участии Зеленского в Мюнхенской конференции еще не принято

Форум по вопросам евроатлантической безопасности состоится 18-20 февраля

КИЕВ, 7 февраля. /ТАСС/. Решение об участии президента Украины Владимира Зеленского в Мюнхенской конференции по безопасности, куда его пригласили, еще не принято. Об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на брифинге в понедельник.

"Вопрос участия президента прорабатывается, и офис президента надлежащим образом сообщит об этом, когда решение будет принято", - уточнил он.

В 2021 году конференция из-за коронавируса прошла в онлайн-формате. В этом году этот крупнейший форум по вопросам евроатлантической безопасности состоится в столице Баварии 18-20 февраля. На конференцию приглашены 35 глав государств и правительств, в том числе Владимир Зеленский.

Теги
УкраинаЗеленский, Владимир Александрович
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