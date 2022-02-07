СМИ: полицейские в Хартуме применили слезоточивый газ для разгона демонстрантов

КАИР, 7 февраля. /ТАСС/. Группа суданцев в понедельник устроила акцию протеста вблизи президентского дворца в Хартуме. Об этом сообщил телеканал Аl Наdath.

По его данным, для разгона демонстрантов полиция применила гранаты со слезоточивым газом. Численность участников акции не уточняется.

Информация о пострадавших не поступала.

Уже три месяца в Судане не прекращаются волнения, вызванные решением главнокомандующего армией Абдель Фаттаха аль-Бурхана объявить чрезвычайное положение в стране, распустить правительство и возглавляемый им управляющий Суверенный совет. Несмотря на обещания аль-Бурхана обеспечить переходный период и организовать выборы в середине 2023 года, протестующие требуют немедленного и полного отстранения армии от политической жизни.