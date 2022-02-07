Главы МИД Австрии, Словакии и Чехии в Донбассе встретились с украинскими военными

КИЕВ, 7 февраля. /ТАСС/. Министры иностранных дел Австрии, Словакии и Чехии Александер Шалленберг, Иван Корчок и Ян Липавский посетили линию соприкосновения в Донбассе, где встретились с украинскими военными. Об этом в понедельник в Twitter сообщил посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис.

Он опубликовал фотографии и видео из поездки, на которых одетые в бронежилеты и шлемы дипломаты общаются с военнослужащими армии Украины.

Как ожидается, после поездки на восток министры проведут переговоры с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. Ранее в понедельник Кулеба сообщал, что его коллеги и из Австрии, Словакии и Чехии находились в Станице Луганской - населенном пункте на линии соприкосновения в Луганской области. Он добавил, что во вторник все три министра прибудут в Киев.

Кулеба напомнил, что в понедельник в Киев прилетит глава МИД Германии Анналена Бербок, которая во вторник также отправится в Донбасс. Кроме того, во вторник на Украину приедет президент Франции Эмманюэль Макрон, который проведет переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским. "Это будет первый визит французского лидера на Украину за 24 года", - подчеркнул Кулеба. Он добавил, что вместе с Макроном в Киев прилетит и глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан. Помимо этого, отметил министр, на этой неделе спикер Верховной рады Руслан Стефанчук в Киеве примет эстонского коллегу, а премьер-министр Украины Денис Шмыгаль - главу правительства Литвы.