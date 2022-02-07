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Глава МИД Швеции обсудит в Лондоне ситуацию на Украине

По словам министра иностранных дел Анн Линде, Британия является очень важным партнером для Швеции

СТОКГОЛЬМ, 7 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Швеции Анн Линде посетит 7-8 февраля Лондон, где обсудит с британской коллегой Лиз Трасс ситуацию в области политики безопасности, действия России и ситуацию на Украине. Об этом сообщается в опубликованном в понедельник пресс-релизе правительственной канцелярии

"Министры иностранных дел обсудят действия России и ситуацию в Украине и вокруг нее, а также углубленное сотрудничество между Швецией и Соединенным Королевством по другим вопросам", - поясняется в сообщении.

По словам Линде, Британия является очень важным партнером для Швеции. "У нас тесные отношения и для тесного диалога в области политики безопасности, что, конечно же, является центральным в наше время", - прокомментировала она.

Как отмечено в сообщении, визит является частью работы правительства по дальнейшему развитию хороших отношений с Великобританией даже после выхода из ЕС. Линде также встретится с оппозиционными политиками от лейбористской партии, представителями аналитических центров и выступит с речью в Лондонской школе экономики на тему "Защита интересов Европы во времена дипломатической напряженности".

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ШвецияУкраинаВеликобритания
Молния
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