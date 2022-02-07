В Ираке арестовали снабженцев террористов

КАИР, 7 февраля. /ТАСС/. Сотрудники Управления национальной безопасности Ирака арестовали трех человек, ответственных за материально-техническое обеспечение террористов. Как сообщил в понедельник пресс-секретарь главнокомандующего вооруженными силами арабской республики Яхья Расул, у боевиков были изъяты взрывчатка и материалы для изготовления взрывных устройств.

По его данным, сотрудники Управления национальной безопасности Ирака в ходе спецоперации арестовали на границе провинций Найнава и Салах-эд-Дин (расположены в северной части страны) "террористическую ячейку", состоящую из трех человек. Боевики действовали в составе так называемых отрядов материально-технической поддержки террористов.

В ходе ареста у преступников были изъяты 10 килограммов пластиковой взрывчатки, различные провода и телефоны, которые, по сведениям силовиков, предназначались для изготовления самодельных взрывных устройств. Отмечается, что они признали свою вину в поставках продовольствия и взрывчатых веществ террористам.

Боевики террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) оккупировали около трети иракской территории летом 2014 года. В июне они захватили второй по величине город страны Мосул и объявили его столицей так называемого халифата. В 2015 году при поддержке международной коалиции иракские правительственные силы начали широкомасштабную кампанию по освобождению захваченных экстремистами районов. В декабре 2017 года занимавший тогда пост премьера Ирака Хейдар аль-Абади объявил об окончательном поражении ИГ.