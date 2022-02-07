Макрон заявил, что оптимистично настроен перед беседой с Путиным

ПАРИЖ, 7 февраля. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что оптимистично настроен перед встречей с российским коллегой Владимиром Путиным, которая должна состояться в понедельник в Москве.

"Я с умеренным оптимизмом ожидаю встречи, но я не верю в немедленные чудеса", - сказал Макрон, слова которого приводит телеканал BFM.

Макрон в понедельник начал визит в Россию, в ходе которого он встретится с президентом РФ Владимиром Путиным. Лидеры двух стран трижды за последние 10 дней провели телефонные переговоры. Как указали ранее в Елисейским дворце, одной из тем на встрече президентов Франции и России станет ситуация вокруг Украины.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.