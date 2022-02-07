Посол Франции в США: визит Макрона может помочь продвинуть реализацию минских соглашений

ВАШИНГТОН, 7 февраля. /ТАСС/. Париж в связи с визитом президента Франции Эмманюэля Макрона в Москву усматривает возможность продвинуть вперед реализацию минских соглашений. Об этом заявил в понедельник в интервью газете The Washington Post посол Франции в США Филипп Этьен.

"Мы видим здесь вероятную возможность продвинуться вперед, отталкиваясь от первой встречи советников [лидеров стран нормандского формата], которая состоялась в Париже две недели назад", - сказал он, отвечая на вопрос о том, какие темы планирует затронуть президент Франции Эмманюэль Макрон на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным, которая должна состояться в понедельник в Москве.

Париж не готов принять инициативы Москвы по безопасности в текущем виде, нельзя избирательно подходить к таким принципам, отметил посол.