{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Посол Франции в США: визит Макрона может помочь продвинуть реализацию минских соглашений

Филипп Этьен отметил, что Париж не готов принять инициативы Москвы по безопасности в текущем виде, нельзя избирательно подходить к таким принципам

ВАШИНГТОН, 7 февраля. /ТАСС/. Париж в связи с визитом президента Франции Эмманюэля Макрона в Москву усматривает возможность продвинуть вперед реализацию минских соглашений. Об этом заявил в понедельник в интервью газете The Washington Post посол Франции в США Филипп Этьен.

"Мы видим здесь вероятную возможность продвинуться вперед, отталкиваясь от первой встречи советников [лидеров стран нормандского формата], которая состоялась в Париже две недели назад", - сказал он, отвечая на вопрос о том, какие темы планирует затронуть президент Франции Эмманюэль Макрон на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным, которая должна состояться в понедельник в Москве.

Париж не готов принять инициативы Москвы по безопасности в текущем виде, нельзя избирательно подходить к таким принципам, отметил посол.

Теги
СШАРоссияФранция
Макрон заявил, что оптимистично настроен перед беседой с Путиным
Президент Франции отметил, что "не верит в немедленные чудеса"
Читать полностью