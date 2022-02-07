ФРГ готова направить дополнительно до 350 военнослужащих в Литву

БЕРЛИН, 7 февраля. /ТАСС/. Германия готова дополнительно передислоцировать до 350 военнослужащих в Литву. Об этом сообщило в понедельник Министерство обороны ФРГ в Twitter.

"Мы усиливаем нашу поддержку на восточном фланге НАТО. Только что мы проинформировали Бундестаг, что до 350 дополнительных военнослужащих могут быть переброшены к боевой группе в Литве. Министр [обороны ФРГ Кристине] Ламбрехт согласовала это с партнерами в Прибалтике", - говорится в сообщении. Других подробностей не приводится.

Германия возглавляет дислоцированный с 2017 года в Литве сводный батальон НАТО передового базирования, в составе которого находятся 1,2 тыс. военнослужащих, около половины составляют солдаты Бундесвера. В январе командир батальона НАТО подполковник Бундесвера Хаген Руппельт отметил, что он может быть увеличен с 1,2 тыс. до 1,5 тыс. человек.