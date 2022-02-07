Нидерландская разведка считает, что РФ и КНР могли использовать LinkedIn для шпионажа

ГААГА, 7 февраля. /ТАСС/. Глава Службы общей разведки и безопасности Нидерландов Эрик Акербом считает, что российские и китайские спецслужбы могли использовать соцсеть LinkedIn для шпионажа. О своих подозрениях он рассказал в опубликованном в понедельник интервью местному изданию Het Financieele Dagblad.

Акербом утверждал, что некоторые работники неназванных нидерландских компаний контактировали в LinkedIn с людьми, которых он считает сотрудниками спецслужб РФ и КНР. Они якобы создавали фейковые страницы ученых, консультантов, специалистов по подбору персонала, чтобы установить доверительные отношения с интересующими их людьми, считает глава нидерландской разведки.

В LinkedIn отметили, что служба безопасности портала тщательно отслеживает создание фальшивых аккаунтов. "Мы не ожидаем соответствующих запросов. Мы удаляем фальшивые страницы пользователей на основании полученной нами информации, а также данных, полученных из других источников, в том числе правительственных", - приводит газета текст заявления.

Российская сторона ранее неоднократно отвергала утверждения представителей западных стран о действиях спецслужб.