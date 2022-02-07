Истребители Су-30СМ Белоруссии и РФ провели совместное патрулирование в боевых порядках

МИНСК, 7 февраля. /ТАСС/. Экипажи истребителей Су-30СМ Белоруссии и Российской Федерации в рамках проверки сил реагирования Союзного государства отработали совместное патрулирование государственной границы Белоруссии, отработав маневрирование в составе пары "ведущий-ведомый". Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Минобороны Белоруссии в своем Telegram-канале.

"Полет выполнялся на высоте около 8 тыс. метров и скорости порядка 750 км/ч в боевых порядках на минимальных интервалах и дистанциях", - отмечается в сообщении.

В оборонном ведомстве также проинформировали, что во время патрулирования были отработаны элементы маневрирования в составе пары "ведущий-ведомый".

В настоящее время в Белоруссии проходит проверка сил реагирования Союзного государства. Она должна завершиться учениями "Союзная решимость - 2022", которые пройдут с 10 по 20 февраля на территории республики.