Депутат Рады потребовал возобновить дело против главы МВД за смертельное ДТП

КИЕВ, 7 февраля. /ТАСС/. Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Илья Кива обратился к генеральному прокурору Украины Ирине Венидиктовой и директору Государственного бюро расследований Алексею Сухачеву с требованием возобновить уголовное дело в отношении главы МВД Дениса Монастырского за совершенное им ДТП со смертельным исходом.

"В 2018 году Денис Монастырский, находясь за рулем своего автомобиля Suzuki SX-4, в с. Мотрунки Красиловского района (Хмельницкая область) совершил столкновение с автомобилем ВАЗ, в результате чего один человек погиб, еще двое получили тяжелые телесные повреждения. Согласно полученной мной информации, по преступному указанию народного депутата восьмого созыва, бывшего заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко, следователь Красиловского райотдела полиции сфальсифицировал фактические данные ДТП, в результате чего статус Монастырского изменился с подозреваемого на потерпевшего", - говорится в тексте запроса, который Кива опубликовал в понедельник на своем Telegram-канале.

Он считает, что офису генпрокурора следует проверить информацию о фальсификациях в деле о ДТП с участием Монастырского в 2018 году и возобновить расследование этого дела. Кива подчеркнул, что на вероятность покрывательства указывает и то, что после назначения Монастырского главой МВД Геращенко получил пост советника главы ведомства.

"Сегодня нет сомнения, что советник Геращенко фактически контролирует МВД, поскольку он помог избежать уголовного наказания Монастырскому и располагает компрометирующими материалами, которыми можно дискредитировать и привлечь министра к уголовной ответственности", - заявил депутат.