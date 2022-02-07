МИД Абхазии: признание Минском республики подтвердило бы курс на выстраивание союза с РФ

СУХУМ, 7 февраля. /ТАСС/. Признание Минском независимости Абхазии подтвердило бы курс на выстраивание союзнических отношений между Белоруссией и Россией. Об этом говорится в комментарии МИД Абхазии в связи с высказываниями президента Белоруссии Александра Лукашенко о возможности признания Минском независимости Республики Абхазия.

Отвечая на вопрос российского журналиста Владимира Соловьева об отношении официального Минска к статусу Крыма и возможности признания Абхазии и Южной Осетии, Лукашенко сказал, что он готов признать принадлежность Крыма к России, а также суверенитет Республики Абхазия и Республики Южная Осетия, когда поймет необходимость такого шага.

"В Абхазии позитивно оценивают заявление белорусского лидера о возможности признания суверенитета Абхазского государства. Подобный шаг со стороны Минска подтвердил бы курс президента Лукашенко на выстраивание прочных союзнических отношений между Белоруссией и Россией", - говорится в комментарии абхазского МИД.

Отмечается, что, "развивая союзнические отношения с Россией, Абхазия была бы заинтересована в налаживании официальных контактов с Республикой Беларусь, которая является стратегическим союзником Российской Федерации, членом Союзного государства России и Белоруссии, полноправным и активным участником Содружества независимых государств и Организации Договора о коллективной безопасности".

МИД Абхазии выражает надежду, что "Республика Беларусь, разделяющая базовые международно-правовые принципы, включая принцип равноправия и самоопределения народа, поддержит избранный народом Абхазии курс на формирование свободного независимого государства и последует примеру своего стратегического союзника - Российской Федерации".