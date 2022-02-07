Премьер Греции отправил в отставку министра сельскохозяйственного развития

АФИНЫ, 7 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис отправил в понедельник в отставку министра сельскохозяйственного развития и продовольствия Спилиоса Ливаноса. Об этом сообщила пресс-служба главы правительства.

По ее словам, Мицотакис связался по телефону с Ливаносом и "попросил его представить объяснения своей реакции на неприемлемые заявления мэра Спарты Петроса Дукаса по поводу природных пожаров, которые привели к человеческим жертвам в области Элида [на полуострове Пелопоннес] в 2007 году".

"Министр признал, что должен был отреагировать по-другому, и сообщил премьер-министру о своей отставке. Отставка Ливаноса была принята премьер-министром. Новый министр сельскохозяйственного развития и продовольствия будет объявлен в ближайшие часы", - говорится в кратком сообщении.

Как отмечает газета "Эфимерида тон синдактон", 2 февраля на совещании в Спарте по поводу компенсаций Греческой организации сельскохозяйственного страхования (ELGA) фермерам, хозяйства которых пострадали от морозов, мэр Спарты Петрос Дукас, обращаясь к министру, выразил мнение, что тогдашнее правительство [премьер-министра] Костаса Караманлиса скудно компенсировало убытки в 2007 году после летних катастрофических пожаров. По словам мэра, тогда оппозиция, рейтинги которой катастрофически падали, начала щедро раздавать компенсации, что позволило ей в то время выиграть выборы. В ответ министр даже сказал, что это останется в истории, и все рассмеялись. Эпизод попал на видео и разошелся по греческим СМИ.

Костас Караманлис был премьер-министром Греции с марта 2004 года по октябрь 2009 года. Он принадлежит к той же правоцентристской партии "Новая демократия", что и нынешний премьер Кириакос Мицотакис.

В 2007 году в результате сильных лесных пожаров в Греции погибли более 70 человек и было уничтожено около 300 тыс. гектаров лесов.