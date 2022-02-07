Reuters: делегация от США на этой неделе посетит Британию, Францию, Бельгию и ФРГ

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Делегация высокопоставленных представителей администрации США направится в страны Европы на этой неделе для обсуждения возможных санкций и мер экспортного контроля в отношении России, которые Вашингтон и его союзники могут принять в случае гипотетического вторжения на Украину. Об этом в понедельник со ссылкой на источник сообщило агентство Reuters.

По словам представителя американской администрации, поездка включает визит в Великобританию, Францию, Бельгию и Германию. В делегацию от Соединенных Штатов вошли представители Минфина, Госдепартамента и Минторга.

Делегация также планирует обсудить с европейскими партнерами пути принятия вышеуказанных мер, в том числе законодательную основу и ее возможную корректировку.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.