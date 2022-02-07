Президент Польши обратился к генсеку НАТО с предложением об укреплении восточного фланга

БРЮССЕЛЬ, 7 февраля. /ТАСС/. Североатлантический альянс нуждается в укреплении восточного фланга на всем его протяжении. Об этом заявил в понедельник президент Польши Анджей Дуда на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

"Я обратился к генеральному секретарю с предложением о том, что нам нужно укрепление на восточном фланге НАТО", - сказал он. "Россия расширяет свое военное присутствие в нашей части Европы", - утверждал президент.

"Нужно укрепить восточный фланг в целом, не только Польшу и страны Балтии. Я думаю и о юге Европы. На всем протяжении нужно укрепление", - считает он.