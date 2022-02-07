Постпред Китая при ООН: встреча Си Цзиньпина с Гутерришем прошла хорошо

ООН, 7 февраля. /ТАСС/. Встреча председателя КНР Си Цзиньпина с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем в субботу прошла "очень хорошо". Об этом заявил журналистам в понедельник постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь.

"Очень хорошо. Он очень доволен", - заявил китайский дипломат, отвечая на соответствующий вопрос.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш провел в субботу встречу с председателем КНР в Пекине. На нем Гутерриш поднял вопрос о визите комиссара ООН по правам человека в Синьцзян-Уйгурский автономный район.

В августе 2018 года представители Управления верховного комиссара ООН по правам человека заявили, что в их распоряжение поступили объективные данные о том, что в исправительных лагерях СУАР могут содержаться до 1 млн уйгуров. Управление предложило отправить наблюдателей в этот регион, выразив обеспокоенность сложившейся там ситуацией.

Власти Китая ранее многократно опровергали информацию о создании масштабной сети пенитенциарных учреждений в Синьцзяне. При этом в конце 2018 года они сообщили, что в регионе функционируют центры образования и профессиональной подготовки. По заявлению китайских официальных лиц, там содержатся попавшие под влияние идей терроризма и экстремизма лица, которых обучают китайскому языку, основам письма, коммуникативным навыкам и основам законодательства КНР. Точное число содержащихся в этих центрах людей власти страны не называют.