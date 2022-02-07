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Президент Польши предложил провести встречи НАТО с Украиной и Грузией на саммите в Мадриде

Очередной саммит альянса должен состояться в июне

БРЮССЕЛЬ, 7 февраля. /ТАСС/. НАТО в рамках предстоящего в июне саммита альянса должна провести встречи на уровне глав государств с Украиной и Грузией. Об этом заявил в понедельник президент Польши Анджей Дуда на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

"Если говорить о предстоящем саммите НАТО, то я предложил генеральному секретарю, [сказал] что мы должны провести встречи по формуле НАТО - Украина и НАТО - Грузия", - сказал Дуда, подчеркнув, что эти встречи должны состояться "на уровне глав государств", "чтобы показать солидарность с этими странами, показать, что мы не оставляем их самих по себе". "Они всегда были лояльными союзниками НАТО", - сказал он.

Очередной саммит НАТО должен состояться в июне в Мадриде.

Теги
УкраинаГрузияПольшаСтолтенберг, ЙенсДуда, Анджей
Молния
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