МИД Грузии: признание Абхазии и Осетии не стоит на повестке дня Грузии и Белоруссии

ТБИЛИСИ, 7 февраля. /ТАСС/. Вопрос признания независимости Абхазии и Южной Осетии Белоруссией не стоит на повестке дня с учетом грузино-белорусских двусторонних отношений. Об этом говорится в распространенном в понедельник комментарии пресс-спикера МИД Грузии Мариам Нарчемашвили.

"С учетом двусторонних отношений между Грузией и Белоруссией вопрос признания так называемой независимости территорий Грузии - Абхазии и Цхинвальского региона (Южная Осетия - прим. ТАСС) - не стоит на повестке дня, и в этом плане Белоруссия остается верна фундаментальным принципам международного права", - сказала Нарчемашвили.