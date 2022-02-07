Пять инициативных групп в Южной Осетии выдвинули кандидатов в президенты в один день

ЦХИНВАЛ, 7 февраля. /ТАСС/. Пять инициативных групп граждан Южной Осетии выдвинули своих кандидатов в президенты на состоявшихся в понедельник собраниях, сообщили ТАСС в Центризбиркоме республики.

Парламентом Южной Осетии 21 января, в соответствии с Конституцией республики, была назначена дата проведения выборов президента РЮО - 10 апреля 2022 года. Тем самым был дан официальный старт предвыборной кампании. Ранее республиканская политическая партия "Единая Осетия" уведомила ЦИК о намерении выдвинуть кандидатуру действующего президента Анатолия Бибилова на второй президентский срок.

"Сегодня состоялись собрания сразу пяти инициативных групп избирателей по выдвижению своих кандидатов в президенты Южной Осетии. На каждом из них присутствовали представители Центральной избирательной комиссии и фиксировали процесс",- сказал член Центризбиркома Игорь Чочиев. Он отметил, что в качестве кандидатов в президенты в понедельник были выдвинуты бывший кандидат в президенты Алан Гаглоев, депутат парламента Гарри Мулдаров, бывший начальник разведки Генштаба Минобороны республики Владимир Пухаев, бывший депутат парламента, врач Алан Козонов и преподаватель Юго-Осетинского госуниверситета Нелли Гогичева.

"Также сегодня к нам поступило уведомление от Коммунистической партии, которая уведомила Центральную избирательную комиссию о проведении съезда партии, где состоится официальное выдвижению в качестве кандидата в президенты Таймураза Тадтаева (преподаватель Юго-Осетинского госуниверситета, - прим. ТАСС). Съезд партии пройдет в актовом зале администрации города Цхинвал 15 февраля в 12:00", - сообщил собеседник агентства.

Таким образом, по словам Чочиева, Центризбирком на сегодняшний день уведомили о выдвижении своих кандидатов в президенты четыре политические партии и 12 инициативных групп граждан. Он уточнил, что на данный момент уже состоялись собрания восьми инициативных групп, в том числе по выдвижению министра обороны Ибрагима Гассеева, и съезд Народной партии на котором был выдвинут вице-спикер парламента Александр Плиев.

По действующему законодательству, для регистрации кандидата в президенты, помимо соответствующего пакета документов, необходимо также собрать в поддержку претендента и предоставить в ЦИК не менее 3 500 подписей избирателей.

О кандидатах в президенты

Ранее в республиканском ЦИК сообщили, что Народная партия Южной Осетии выдвигает в качестве кандидата в президенты вице-спикера парламента республики Александра Плиева. По данным Центризбиркома, среди претендентов в кандидаты на пост президента Южной Осетии: депутаты парламента Гарри Мулдаров и Давид Санакоев, бывший кандидат в президенты Алан Гаглоев, бывший начальник разведки Генштаба Минобороны республики подполковник в отставке Владимир Пухаев, председатель общественной организации "Возрождение Алании" художник Гено Каджаев, предприниматель Альберт Валиев, руководитель общественной организации "Альянс патриотов России и Алании" Зелим Казиев, бывший кандидат в президенты Анатолий Джиоев, бывшие депутаты парламента Игорь Тасоев и Алан Козонов, а также преподаватель Юго-Осетинского госуниверситета, член Союза писателей Южной Осетии Нелли Гогичева. Кроме того ЦИК уведомила о дате своего собрания инициативная группа ветеранов Отечественной войны 1989-2008 года, но пока не назвала имя своего кандидата.

Согласно конституции республики, президентом Южной Осетии может быть избран гражданин республики не моложе 35 лет, владеющий государственными языками (осетинский, русский) и постоянно проживающий на территории Южной Осетии последние 10 лет, предшествующих дню регистрации. Президент избирается сроком на пять лет. Одно и то же лицо не может занимать эту должность более двух сроков подряд.

Нынешний президент Бибилов был избран на этот пост в апреле 2017 года. С июня 2014 года занимал должность председателя парламента республики.