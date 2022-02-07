Глава Мюнхенской конференции по безопасности считает, что Западу необходимо сдерживать РФ

БЕРЛИН, 7 февраля. /ТАСС/. Ситуация вокруг Украины не может быть урегулирована только благодаря дипломатическому диалогу с Россией и требует со стороны Запада применения по отношению к ней политики сдерживания. Такое мнение выразил в понедельник председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер.

"Я считаю, что мы все стремимся к деэскалации, однако в этой конкретной ситуации она не может быть достигнута только благодаря дипломатическому диалогу. Она требует тяжелого элемента сдерживания", - утверждал он в ходе онлайн-пресс-конференции.

"Это напоминает мне классический универсальный подход стратегии НАТО: как можно больше сдерживания, насколько это необходимо, и как можно больше усилий для диалога, деэскалации и сотрудничества, - продолжил Ишингер. - Я думаю, это точно то, на чем основываются наши текущие усилия: поставки [Украине] оружия США и Великобританией или финансовая поддержка, оказываемая [Киеву] моей страной [Германией]. Никто не хочет военного конфликта в Европе".

Мюнхенская конференция по безопасности пройдет 18-20 февраля. Как ранее сообщило агентство ДПА со ссылкой на Ишингера, от США на ней ожидаются вице-президент Камала Харрис, госсекретарь Энтони Блинкен и около 30 конгрессменов. Коснувшись возможного участия России в форуме, Ишингер отметил, что ни в коем случае не хочет исключать из него Россию.