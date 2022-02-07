Эксперт: в ФРГ никто не верит в мифы о вторжении РФ на Украину, немцы выступают за диалог

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Немцы не верят в мифы о вторжении России на Украину, Германия пытается уйти от истеричной риторики по этой теме, в связи с чем выглядит штрейкбрехером (предателем - прим. ТАСС) в глазах остального Запада. Такое мнение выразил в понедельник в беседе с корреспондентом ТАСС немецкий политолог, научный директор Германо-российского форума Александр Рар.

"Люди в правительстве Германии и общественность не верят, что Россия вторгнется на территорию Украины. Я в Германии никого не знаю, кто действительно верил бы в подобное, кроме заядлых пропагандистов", - отметил собеседник агентства. По его словам, позиция руководства ФРГ по этой теме создает диссонанс в среде западных союзников, поскольку Берлин призывает не нагнетать напряженность и выступает за диалог с Москвой.

"Я вижу стремление и министра иностранных дел Германии Анналены Бербок, и канцлера ФРГ Олафа Шольца, и всех политических сил в принципе заниматься деэскалацией, уйти от этой воинствующей и милитаристской риторики о том, что война РФ с Украиной будто бы уже началась, и говорить скорее о том, что нужно сделать, чтобы не было никаких конфликтов, в том числе вести диалог с Россией о вопросах безопасности. Вот это то, о чем говорит Германия", - указал эксперт. Он пояснил, что эта линия ФРГ негативно воспринимается американцами, британцами, поляками и украинцами, "которые требуют, чтобы с Россией не разговаривали, а на нее лаяли, кричали, ударили кулаком по столу, угрожали, забили в угол".

Рар добавил, что более взвешенная и спокойная риторика германских властей по отношению к РФ многих на Западе "просто бесит, и особенно собственную либеральную прессу". Так, по его словам, немецкие СМИ единым фронтом продвигают совершенно иную, деструктивную повестку. "Пресса здесь, в Германии, полностью на стороне Украины, они подняли вой просто до безумия, они лают, нападают на своего канцлера, унижают, говорят, что он слабак, что он не может проявить себя сильным в отношении России", - констатировал аналитик.

Критики Германии на Западе задаются вопросом, "как смеют немцы быть такими штрейкбрехерами". "Но я вас уверяю, находясь в Германии, что подход немцев - это подход на самом деле большинства европейских стран: и Италии, и Австрии, и Франции", - сказал Рар. По другую сторону в лагере западных союзников находятся США, Великобритания и Польша, которые требуют оказывать давление на Россию. "Они громче всех, и главное - их голос слышится в СМИ и транслируется таким образом всей общественности", - заключил собеседник агентства.

"Пресса тут всюду развивает истерику о войне, которая якобы уже началась. И вот эта ситуация очень опасна, так как это игра на нервах, игра на разрушение имиджа России и своего имиджа, потому что в России идет своя реакция, растет резкое отвержение всего западного, что тоже нехорошо", - поделился своей оценкой Рар. Он обратил внимание на то, что в настоящее время в мире ведется гибридная, виртуальная война, где реальность и факты перестали играть какую-либо роль.

Об информационной кампании против РФ

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.