Шеф полиции Оттавы не собирается в отставку на фоне протестов

ОТТАВА, 7 февраля. /ТАСС/. Шеф оттавской полиции Питер Слоли не собирается подавать в отставку на фоне протестов против коронавирусных ограничений, которые с 29 января проходят в центре Оттавы.

"Решительно нет", - сказал он в понедельник в эфире радиостанции 580 CFRA, отвечая на соответствующий вопрос. По словам начальника городской полиции, он намерен продолжать делать свою работу по наведению порядка в столице. Слоли добавил, что управление полиции Оттавы начало получать дополнительные ресурсы от федеральных и региональных властей, о которых оно ранее просило. "Но нам нужно еще больше [сотрудников], и мы получим больше", - сказал он.

6 февраля мэр города Джим Уотсон заявил, что власти канадской столицы больше не контролируют ситуацию с протестами дальнобойщиков против коронавирусных ограничений из-за нехватки сотрудников правоохранительных органов. В понедельник стало известно, что минувшей ночью полиция изъяла у протестующих более 3 тыс. литров топлива в канистрах. Уотсон при этом заявил, что власти намерены завершить демонстрацию мирным путем.

Манифестанты требуют от федеральных и региональных властей отменить все ограничения, связанные с пандемией COVID-19. По данным полиции, в минувшие выходные в акциях протеста приняли участие более 5 тыс. человек, также была задействована 1 тыс. грузовиков и других автомобилей.

Премьер-министр страны Джастин Трюдо вместе с семьей 29 января по соображениям безопасности покинул свою столичную резиденцию, а 31 января сообщил, что заразился коронавирусом. Он заявил, что не намерен вступать в переговоры с протестующими в Оттаве, назвав их маргинальным меньшинством.