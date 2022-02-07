ООН приветствует переговоры между Путиным и Макроном

ООН, 7 февраля. /ТАСС/. ООН приветствует переговоры между президентом РФ Владимиром Путиным и президентом Франции Эмманюэлем Макроном на фоне напряженности вокруг Украины. Об этом заявил в понедельник заместитель представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак.

"Как и в случае с предыдущими контактами по Украине, ООН приветствует любые усилия, которые способствуют диалогу", - сказал он.

В понедельник в Москве проходят переговоры между президентом РФ Владимиром Путиным и президентом Франции Эмманюэлем Макроном, на которых обсуждаются вопросы европейской безопасности.