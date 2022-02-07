{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Визит Эмманюэля Макрона в Москву

ООН приветствует переговоры между Путиным и Макроном

Главы России и Франции обсуждают вопросы европейской безопасности на встрече в Москве

ООН, 7 февраля. /ТАСС/. ООН приветствует переговоры между президентом РФ Владимиром Путиным и президентом Франции Эмманюэлем Макроном на фоне напряженности вокруг Украины. Об этом заявил в понедельник заместитель представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак.

"Как и в случае с предыдущими контактами по Украине, ООН приветствует любые усилия, которые способствуют диалогу", - сказал он.

В понедельник в Москве проходят переговоры между президентом РФ Владимиром Путиным и президентом Франции Эмманюэлем Макроном, на которых обсуждаются вопросы европейской безопасности.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияФранцияМакрон, ЭмманюэльВизит Эмманюэля Макрона в Москву
Переговоры России и США по гарантиям безопасности
Блинкен: США готовы продолжать с РФ диалог по безопасности, но готовы и к санкциям
Как заявил госсекретарь США, "дипломатический путь открыт"
Читать полностью