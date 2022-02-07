Глава МИД Чехии поддержал планы подключения Украины к структурам Запада

ПРАГА, 7 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский поддержал в понедельник планы подключения Украины к военно-политическим и экономическим структурам Запада. Соответствующее заявление он сделал во время посещения совместно с главами МИД Словакии Иваном Корчоком и Австрии Александером Шалленбергом Станицы Луганская, расположенной на линии соприкосновения в подконтрольной Киеву части Луганской области. Слова политика привело Чешское радио.

"У украинцев должно быть право самостоятельно решить, станут ли они частью Запада и приблизятся ли Евросоюзу и НАТО", - отметил Липавский. Он сравнил ситуацию на Украине с положением в 1968 году в Чехословакии, когда в эту страну вступили войска Организации Варшавского договора.

"Позиция правительства Чехии [по ситуации на Украине] ясна", - сказал Липавский. Она была выражена, в частности, недавней передачей республикой в дар украинским ВС более 4 тыс. артиллерийских снарядов калибра 152 мм. Глава МИД высказался за укрепление подразделений НАТО в странах восточного крыла блока.

Между тем президент Чехии Милош Земан заявил в воскресенье, что он против направления натовских военных на Украину, а также, как предлагают в Североатлантическом альянсе, чешских солдат в Словакию. Взгляды главы государства и правительства республики длительное время расходятся по ситуации вокруг Украины.

"Чешское правительство работает с информацией, поступающей от спецслужб и получаемой в процессе международного обмена от Североатлантического альянса", - сказал Липавский, комментируя действия кабмина в ситуации по Украине.