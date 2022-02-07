Глава ДНР посетил передовые позиции Народной милиции у линии соприкосновения

ДОНЕЦК, 7 февраля. /ТАСС/. Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин посетил в понедельник передовые позиции Народной милиции ДНР и пообщался с военнослужащими, которые сообщили о концентрации сил "с украинской стороны линии соприкосновения".

"Посетил сегодня ребят на передовой. Подтверждают, что с украинской стороны линии соприкосновения накапливается личный состав", - написал глава ДНР в своем Telegram-канале.

"Увидел спокойную уверенность опытных бойцов, что не удивительно - в подразделении 60% защитников служат еще с ополчения", - отметил Пушилин.

По его словам, ему задавали вопрос о том, включается ли в пенсионный стаж срок службы в ополчении Донбасса, в период до формирования регулярных оборонных структур ДНР. Глава республики заверил, что "этот стаж засчитывается, поскольку руководство ДНР считает своим долгом социальную защиту военнослужащих и их семей".

С середины января на линии соприкосновения в Донбассе отмечается рост напряженности. После новогодних и рождественских праздников Вооруженные силы Украины (ВСУ) увеличили интенсивность обстрелов, а также начали переброску в регион дополнительных сил. В управлении Народной милиции (УНМ) ДНР сообщали, что противник готовит наступательную операцию против Донецкой и Луганской народных республик. Ранее Глава ДНР сообщил, что порядка 120 тыс. военных с украинской стороны на протяжении трех с половиной месяцев находятся у линии соприкосновения в Донбассе. Также, по его словам, в ДНР знают о подготовке диверсионных групп, целью которых является совершение терактов.