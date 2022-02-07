Премьер Чехии: взгляды правительства и президента по оказанию помощи Украине расходятся

ПРАГА, 7 февраля. /ТАСС/. Взгляды правительства и президента Чехии Милоша Земана по вопросу оказания Украине военной помощи расходятся, конкретные действия кабмина в данном направлении демонстрируют отношение республики к ситуации в этой стране. Об этом заявил в понедельник журналистам чешский премьер-министр Петр Фиала.

"У президента сформировался иной взгляд на эту [военную] помощь [Украине], - отметил премьер. - Однако чешские граждане видят [конкретные] действия правительства".

Кабмин несколько дней назад одобрил передачу Украине на безвозмездной основе более 4 тыс. артиллерийских снарядов калибра 152 мм. Они используются для гаубиц. Земан в воскресенье выразил мнение, что киевским властям следовало "не дарить боеприпасы, а продать". Глава государства отверг как лишенные смысла утверждения о готовящемся вторжении РФ на Украину.

Фиала, со своей стороны, подчеркнул, что чешское "правительство ясно заявило о необходимости достижения урегулирования [ситуации на Украине исключительно] мирным путем". Он также сказал: "Мы [Чехия] отвергаем угрозы со стороны России и поддерживаем Украину".

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.