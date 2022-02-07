Замгоссекретаря США обсудила с британским коллегой "сдерживание РФ" в ситуации с Украиной

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Первый заместитель государственного секретаря США Уэнди Шерман и заместитель главы МИД Великобритании Джеймс Клеверли в ходе встречи затронули вопросы "дипломатического взаимодействия" для "сдерживания" России в ситуации с Украиной. Об этом говорится в распространенном в понедельник письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса.

"Шерман и Клеверли обсудили дипломатическое взаимодействие в рамках предотвращения дальнейшей российской агрессии против Украины, а также меры сдерживания, в том числе санкции и помощь партнерам и союзникам в регионе в обеспечении безопасности", - говорится в пресс-релизе.

Стороны обсудили текущие переговоры между Великобританией и ЕС по сохранению достижений Белфастского соглашения. В рамках встречи также были затронуты темы, касающиеся экономической деятельности Китая, возвращения Ирана к ядерной сделке и поддержания Индо-Тихоокеанского региона "свободным и открытым" с помощью трехстороннего партнерства в сфере безопасности (AUKUS).

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.