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В Госдепе сообщили, что Блинкен и Боррель обсудили ситуацию вокруг Украины

Ситуация вокруг Украины активно обсуждалась на встрече Блинкена и Борреля - Госдепартамент.

СМИ: профильный комитет парламента Словакии рекомендовал утвердить военный договор с США
Соглашение позволяет Вооруженным силам США использовать авиабазы Малацки-Кухиня (запад) и Слиач (центральная часть), а также другие военные объекты Словакии
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