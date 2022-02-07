Псаки не видит противоречий в заявлениях Вашингтона и Киева по Украине

ВАШИНГТОН, 7 февраля. /ТАСС/. Американская администрация полагает, что противоречий в высказываниях должностных лиц в Вашингтоне и Киеве по ситуации вокруг Украины нет. Об этом заявила в понедельник на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Мы в действительности не рассматриваем это как конфликт", - утверждала официальный представитель американского лидера. Она отвечала на просьбу пояснить, почему оценки ситуации вокруг Украины, звучащие в заявлениях официальных лиц в Киеве и Вашингтоне, столь сильно отличаются.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк призвал в воскресенье средства массовой информации "быть взвешенными и избегать алармистской тональности", освещая ситуацию вокруг его республики. Между тем помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в тот же день выразил мнение, что эскалация ситуации вокруг Украины и вторжение в нее "могут произойти в любой момент".

В последнее время в западных странах, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы, и напомнил, что все перемещения российских войск происходят на ее собственной территории. При этом Песков не исключил вероятности провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.