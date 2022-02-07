СМИ: профильный комитет парламента Словакии рекомендовал утвердить военный договор с США

ПРАГА, 7 февраля. /ТАСС/. Комитет по обороне и безопасности Национального совета (парламента) Словакии в понедельник рекомендовал депутатам утвердить соглашение о военном сотрудничестве страны с США, которые было подписано 3 февраля в Вашингтоне. Об этом сообщило Словацкое телевидение.

Правительство республики планирует в ускоренном порядке провести соглашение через парламент, в котором правящая коалиция располагает поддержкой большинства из 150 депутатов. Кроме оппозиции, против намерены голосовать не менее пяти законодателей от партий, входящих в состав кабмина. Обсуждение документа в законодательном органе начнется во вторник.

Соглашение позволяет Вооруженным силам США использовать авиабазы Малацки-Кухиня (запад) и Слиач (центральная часть), а также другие военные объекты Словакии. Армия республики получит в обмен финансирование из Соединенных Штатов. Речь пока идет о 100 млн долларов.

План жестко критикуют оппозиция, ветераны политической сцены и общественность Словакии. Лидер социал-демократов, бывший премьер Роберт Фицо убежден, что единственной целью соглашения является приближение ВС США к границе России. Министр иностранных и европейских дел Иван Корчок заверял 12 января, что американцы без согласия Братиславы не смогут создавать свои военные объекты и перебрасывать военнослужащих в республику.