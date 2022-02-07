Псаки: США поддержат любое дипломатическое взаимодействие ради урегулирования в Донбассе

ВАШИНГТОН, 7 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты поддерживают любое дипломатическое взаимодействие, направленное на преодоление конфликта на юго-востоке Украины. С таким заверением выступила в понедельник на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Ее попросили уточнить, как Вашингтон относится к идее укрепления полномочий по самоуправлению регионов Украины, включая Донбасс, их "автономии", как выразился один из репортеров. Необходимо ли расширять такие полномочия, должно ли мнение регионов республики учитываться при решении вопроса о возможности присоединения Украины к НАТО, поинтересовались у представителя американского лидера.

"Наша позиция по этому [вопросу] не изменилась. Разумеется, минские соглашения, как сообщалось, являются частью обсуждения между президентом [России Владимиром] Путиным и президентом [Франции Эмманюэлем] Макроном. Мы подождем завершения этих обсуждений. И мы, безусловно, поддерживаем любые средства дипломатического взаимодействия", - ответила Псаки.

Россия последовательно выступает за полное и неукоснительное выполнение минских договоренностей, которые она подписывала как посредник в процессе мирного урегулирования.

Минские соглашения предполагают не только прекращение огня, отвод вооружений, амнистию, восстановление экономических связей, но и проведение глубокой конституционной реформы на Украине, результатом которой должна стать децентрализация власти с учетом особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Однако до сих пор утвержденный в феврале 2015 года Комплекс мер по выполнению минских соглашений не реализован. Киев отказывается от воплощения в жизнь политической части договоренностей.

Россия на высшем уровне неоднократно выражала приверженность минским соглашениям 2015 года, которые считает безальтернативной основой урегулирования внутреннего конфликта на Украине.