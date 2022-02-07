Пентагон считает, что Россия продолжает наращивать силы на границе с Украиной

ВАШИНГТОН, 7 февраля. /ТАСС/. США считают, что Россия продолжает увеличивать численность войск на границе с Украиной. Об этом заявил в понедельник на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

"Лишь в течение [минувших] выходных мы видели, что г-н Путин (президент России Владимир Путин - прим. ТАСС) увеличил потенциал, [сосредоточенный] у границы с Украиной и затем Белоруссии", - утверждал представитель Минобороны США. Согласно изложенной им информации, группировка войск России на границе с Украиной включает "намного больше 100 тыс. [человек] и продолжает увеличиваться".

В последнее время в западных странах, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы, и напомнил, что все перемещения российских войск происходят на ее собственной территории. При этом Песков не исключил вероятности провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.