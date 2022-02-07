Госдеп: США не могут предоставить дополнительной информации о "провокации" РФ на Украине

ВАШИНГТОН, 7 февраля. /ТАСС/. Власти США не могут предоставить дополнительной информации о якобы подготовке Россией провокации с использованием сфабрикованного видео о событиях на Украине. Об этом заявил в понедельник на регулярном брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

"Мы распространили значительный объем информации [об этом]. <...> Нам нечего больше сказать сверх того, что мы в деталях рассказали вам на прошлой неделе о российских планах", - сказал он, когда один из журналистов спросил, может ли американская сторона добавить к своим утверждениям что-то еще, что указывало бы на то, что они верны.

На прошлой неделе Прайс на брифинге выступил с утверждением о подготовке Россией сфабрикованного видео о событиях на Украине, однако отказался привести какие-либо доказательства этого и раскрыть, какой именно информацией на этот счет обладают американские власти. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя утверждения американской стороны о подготовке провокаций, заявил, что в США не в первый раз публикуются данные о якобы существующих планах вторжения России на Украину, но ничего за этим не следовало.

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат соответствующие заявления. Песков ранее назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркивал, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом он не исключил возможности провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.