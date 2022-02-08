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Байден заявил, что не знает, какое решение РФ приняла по дальнейшим шагам вокруг Украины

Вторжение на Украину было бы гигантской ошибкой, подчеркнул президент США

ВАШИНГТОН, 8 февраля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден заявил, что не в курсе, какое решение приняло российское руководство относительно якобы готовящегося вторжения на Украину, а также выразил сомнения в том, что в Москве в настоящий момент знают, какими будут дальнейшие шаги РФ.

На пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в Вашингтоне Байдену был задан вопрос, "думает ли он, что президент [РФ Владимир] Путин одобрит вторжение на Украину до конца зимы". "У меня было множество разговоров с российской стороной, в частности, с Путиным. Я не знаю, принял ли даже он сам его, я не знаю, знает ли он, что будет делать", - сказал в ответ Байден.

Позднее американский президент вновь вернулся к этой теме и добавил, что, по его мнению, ответ на этот вопрос может дать только сам российский лидер. "Я знаю, что он находится в той позиции, когда может осуществить вторжение <...>, у него есть для этого возможности. Но я не знаю, что он будет делать. И я не думаю, что кто-то это знает, кроме него самого", - полагает Байден.

При этом он выразил мнение, что вторжение на Украину "было бы гигантской ошибкой", поскольку "воздействие на Европу и на остальной мир было бы катастрофическим". Байден считает, что российская сторона также "заплатила бы высокую цену". "Я очень прямо и очень откровенно говорил это президенту Путину как по телефону, так и лично", - добавил американский лидер.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

Теги
УкраинаСШАРоссияБайден, Джо
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