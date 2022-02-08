Шольц не считает нужным переживать по поводу зависимости энергетики Германии

ВАШИНГТОН, 8 февраля. /ТАСС/. Германия старается снизить зависимость от ископаемых видов топлива и не считает, что этот вопрос на данный момент является поводом для беспокойства. Об этом заявил в понедельник вечером канцлер ФРГ Олаф Шольц на пресс-конференции в Вашингтоне после переговоров с американским президентом Джо Байденом.

Канцлеру был задан вопрос о якобы зависимости ФРГ от России в вопросах энергетики и ископаемых ресурсов. "Не нужно переживать [на эту тему]", - ответил Шольц. "Переживать могут те, кто, будучи поставщиком, делает, может быть, слишком большую ставку на ископаемые ресурсы. Потому что по всему миру многие идут тем путем, которым идем мы, - в направлении возобновляемых источников", - добавил он.

Германия поставила цель достичь климатической нейтральности к 2045 году. Страна отказывается от угля и от атомной энергетики, отключив 31 декабря прошлого года три из шести последних работающих в стране АЭС. ФРГ на среднесрочную перспективу потребуется больше газа, чтобы этот переход прошел максимально безболезненно для промышленности и экономики.

Шольц ранее уже прогнозировал, что через 25 лет роль импорта энергоресурсов в Германии снизится.