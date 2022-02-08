Премьер Гаити отказался уйти в отставку по требованию оппозиции

ГАВАНА, 8 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Гаити Ариэль Анри не планирует слагать полномочия, как того ранее потребовали представители оппозиции и Сенат.

"Ни у кого нет полномочий <…> решать в составе небольших комитетов, кто будет президентом или премьер-министром, - заявил политик в понедельник в эфире государственного телевидения республики. - Все, кто планирует использовать террористов и вооруженных бандитов для захвата власти, будут сами рассматриваться как террористы и вооруженные бандиты". Глава кабмина отметил, что называющие себя демократами должны озаботиться созданием нормальных условий для проведения выборов и решения экономических проблем страны.

В конце января представители Национального переходного совета Гаити, созданного в соответствии с соглашением между властями и оппозицией, заявили об избрании президента и премьер-министра на двухлетний переходный период и потребовали от Анри передать им власть. В феврале с подобным призывом к Анри обратились члены Сената (верхней палаты парламента) Гаити.

В конце августа прошлого года Анри и представители оппозиционных партий подписали соглашение о переносе президентских и парламентских выборов с ноября 2021 года на конец 2022 года. До проведения голосования введен переходный период, во время которого страной должно руководить правительство национального единства во главе с премьером. Соглашение также предусматривает перенос на один год срока принятия нового основного закона Гаити, который подготовит конституционная ассамблея.

Серьезный политический кризис в карибской республике начался после убийства президента Жовенеля Моиза в результате нападения на его резиденцию 7 июля. Позже власти объявили, что в преступную группу входили 26 граждан Колумбии, часть которых уже арестована. Всего по делу об убийстве были задержаны более 40 человек.