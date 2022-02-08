США запретили въезд экс-президенту Гондураса за причастность к коррупции

ТАСС, 8 февраля. Соединенные Штаты внесли бывшего президента Гондураса Хуана Орландо Эрнандеса в список лиц, лишенных права на получение американских виз на въезд за попустительство коррупции и иной незаконной деятельности. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена.

"Согласно многочисленным заслуживающим доверия сообщениям средств массовой информации, Хуан Орландо Эрнандес участвовал в масштабной коррупционной деятельности, совершая или содействуя актам коррупции и обороту наркотиков, а также используя доход от незаконной деятельности для поддержки политических кампаний", - говорится в заявлении. Госдепартамент включил экс-президента в список 1 июля 2021 года, но объявил об этом только сейчас.

По версии прокуратуры штата Нью-Йорк, на которую ссылались американские СМИ в 2020 году, Эрнандес получал взятки, привлекая военных для охраны подпольных нарколабораторий. Официальных обвинений ему предъявлено не было. Эрнандес отрицал причастность к незаконному обороту наркотиков.

В контексте борьбы с коррупцией сразу после вступления политика в должность в 2014 году в Гондурасе начались масштабные проверки и расследования в госучреждениях. Страна поднялась в рейтинге уровня коррупции правозащитной организации "Трансперенси интернэшнл" со 140-го места в 2013 году на 123-е место в 2016 году. В 2020 году республика переместилась в этом списке на 157-е место.

В июле 2021 года Госдепартамент США направил в Конгресс доклад с перечнем бывших и действующих чиновников Гватемалы, Гондураса и Сальвадора, на которых Вашингтон возложил ответственность за подрыв демократических институтов и коррупцию. Под визовые ограничения попали экс-президенты Гватемалы Альваро Колом и Гондураса Порфирио Лобо, а также ряд законодателей.