Глава МИД Японии не ожидает ухудшения торговли с КНР из-за санкций США против России

ТОКИО, 8 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси заявил во вторник на пресс-конференции в Токио, что не ожидает ухудшения торговых отношений страны с Китаем в случае возможного введения санкций США против России.

"Мы не считаем подобным образом", - сказал министр, отвечая на вопрос журналиста о перспективах негативного влияния санкций Вашингтона в отношении Москвы на торговлю Токио и Пекина.

Кроме того, ответ Хаяси был адресован еще одному журналисту, спросившему о вероятности сближения из-за санкций в отношении РФ Москвы и Пекина, за которым может последовать повышение напряженности в Тайванском проливе.

Помимо этого министр в очередной раз ушел от конкретного ответа на вопрос о возможности введения санкций Японией против России, заявив, что Токио "разрабатывает надлежащий подход к украинской ситуации в сотрудничестве со странами Группы семи и вовлеченными государствами".

6 февраля помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил в интервью телекомпании NBC, что санкции США в отношении РФ за вторжение на Украину могут затронуть экономику Китая.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом Песков не исключил вероятности провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.