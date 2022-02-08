Президент Филиппин заявил о готовности покинуть пост

БАНГКОК, 8 февраля. /ТАСС/. Президент Филиппин Родриго Дутерте заявил о готовности покинуть пост и передать свои обязанности новому лидеру республики.

"Я жду дня передачи [обязанностей преемнику], - сказал он во время телевизионного обращения, которое транслировалось поздно вечером в понедельник. - Я буду тем, кто встретится с новым лидером, а затем приглашу его для беседы тет-а-тет". Дутерте также отметил, что мечтал о том, чтобы его наконец назвали "уходящим президентом".

Вместе с тем он заявил, что планирует переехать из Малаканьянга (официальная резиденция президента Филиппин) к марту или апрелю. "Я собираю вещи, некоторые уже отправил домой, - сказал он. - Мелочевку, жетоны, бронзовые фигурки я отправил первым делом". "Я должен покинуть [резиденцию] к марту", - добавил 76-летний политик.

Филиппинцы изберут президента, вице-президента и более 300 членов парламента 9 мая. Согласно конституции, переизбираться на должность главы государства Дутерте не может.