В Раде заявили, что Украина стала проблемой и "занозой" в международных отношениях

КИЕВ, 8 февраля. /ТАСС/. Многочисленные переговоры иностранных политиков и дипломатов, которые происходят сейчас вокруг Украины, не имеют ничего общего с решением конкретно украинской проблемы, а сам Киев стал "головной болью" в международных отношениях. Такое мнение высказал депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Олег Волошин.

"Украина сейчас находится в центре мирового кризиса безопасности, который может завершиться очень печально, в первую очередь для нас. И все те многочисленные международные переговоры политиков и дипломатов, которые происходят сейчас вокруг украинского вопроса, не имеют ничего общего с решением конкретно нашей проблемы", - сказал он в эфире телеканала "Первый независимый".

По его мнению, эти переговоры связаны с "большой игрой, которая идет вокруг Украины, где Украина пока еще поле для игры, но в перспективе может превратиться в театр военных действий". "Мы сегодня - проблема, головная боль и заноза в теле международных отношений, к сожалению", - резюмировал парламентарий.

Политик считает, что сложившаяся ситуация стала следствием провала внешней политики президента Украины Владимира Зеленского. "Зеленский не смог наладить отношения с Россией, и Украина стоит на пороге большого конфликта с Российской Федерацией. Он абсолютно не смог выстроить нормальный диалог с Вашингтоном, и на сегодня администрация [американского президента Джо] Байдена в силу своего антироссийского курса вынуждена мириться с нахождением Зеленского в главном кабинете в Киеве. Но, будь их воля в другое мирное и спокойное время, они сделали бы все, чтобы от него избавиться", - уверен Волошин.

Депутат считает, что президент Украины Владимир Зеленский и его окружение "умудрились настолько дискредитировать себя, что сегодня их политику не воспринимают не только политические элиты внутри страны, но и так называемые западные партнеры". "Сейчас президент находится в конфликте с большинством политической элиты, начиная с ОПЗЖ и заканчивая [экс-президентом Петром] Порошенко и национал-радикалами. То есть я не знаю кого-нибудь, кто бы хорошо относился к этой власти", - сказал Волошин.

Визиты на Украину

В последнее время Украины посетили с визитами ряд западных политиков, среди которых госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД ФРГ Анналена Бербок. Во вторник в Киеве ждут с визитом президента Франции Эмманюэля Макрона. Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев ощущает поддержку своих партнеров и назвал череду международных встреч "парадом визитов".