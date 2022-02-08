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Брейвика переводят в новую тюрьму

Его отправят в тюрьму Риннерике

ХЕЛЬСИНКИ, 8 февраля. /ТАСС/. Норвежский праворадикал Андерс Брейвик, отбывающий наказание за совершение терактов в Норвегии в июле 2011 года, будет переведен в новую тюрьму. Об этом сообщила во вторник Норвежская служба исправительных учреждений.

Террориста отправят из тюрьмы Шиен, где он находился до сих пор, в тюрьму Риннерике, где он продолжит отбывать срок в таких же условиях.

"Целью перевода, который рассматривался в течение длительного времени, является главным образом то, что осужденный пребывал в одном и том же отделении тюрьмы с очень высоким уровнем безопасности на протяжении многих лет и поэтому актуальным стал вопрос перемены места", - говорится в сообщении.

Ведомство указало, что перевод состоится в ближайшем будущем.

В начале февраля суд Телемарка отказал Брейвику в условно-досрочном освобождении (УДО), террорист заявил через своего адвоката, что обжалует это решение. Адвокат сообщил также, что сейчас они работают над иском к Норвегии, поскольку, по их мнению, условия отбывания Брейвиком наказания противоречат правам человека.

По мнению суда, "учитывая, что его [Брейвика] психиатрические характеристики не поменялись, существует явный риск того, что он вернется к установкам, которые привели к терактам 22 июля 2011 года". Процесс об УДО проходил в стенах тюрьмы Шиен, где содержится преступник, с 18 по 20 января. Прошение о досрочном освобождении террорист подал осенью 2020 года в связи с тем, что в 2021 году истекал минимальный срок его пребывания в тюрьме по полученному приговору.

Теракты

22 июля 2011 года Брейвик привел в действие мощное взрывное устройство у одного из правительственных зданий в центре Осло, в результате чего погибли восемь человек и несколько сотен получили ранения. В тот же день он открыл огонь по участникам слета молодежного крыла Социал-демократической рабочей партии, находившимся на острове Утёйа, убив 69 и ранив 66 человек, в основном подростков. Сейчас террорист отбывает 21-летнее тюремное заключение, которое может продлеваться неограниченное число раз, если заключенный, по мнению властей, продолжает представлять опасность для общества.

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