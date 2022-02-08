Зеленский сменил посла Украины в Польше

КИЕВ, 8 февраля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский сменил посла в Польше Андрея Дещицу на Василия Зварыча. Соответствующие указы во вторник опубликованы на официальном сайте офиса украинского лидера.

"Уволить Дещицу Андрея Богдановича с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Республике Польша", - говорится в тексте одного из указов. Другим указом на место Дещицы назначается Василий Зварыч.

Дещица с февраля по июнь 2014 года исполнял обязанности министра иностранных дел Украины. На этом посту он позволял себе оскорбительные высказывания в адрес президента РФ Владимира Путина. Москва в ответ заявляла, что больше не намерена с ним контактировать. "Дещица для нас - "отрезанный ломоть", - говорил тогда глава МИД России Сергей Лавров. Дещицу в дальнейшем назначили послом в Польше, а на посту главы МИД Украины его в 2014 году сменил Павел Климкин.

Назначенный во вторник послом в Польше Зварыч ранее был директором второго территориального департамента Министерства иностранных дел Украины. До этого он работал заместителем директора Департамента информационной политики ведомства. Кроме того, Зварыч был советником-посланником посольства Украины в Польше.