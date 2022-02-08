Глава МИД Италии считает, что Киев еще не соответствует стандартам для приема в НАТО

РИМ, 8 февраля. /ТАСС/. Процесс реформ, которые Украина должна осуществить, чтобы приблизиться к стандартам НАТО, все еще не завершен. С таким заявлением во вторник выступил министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо на совместном заседании комитетов по обороне и по иностранным делам в итальянском парламенте.

"НАТО, конечно, не может отказаться от принципа "открытых дверей" и обязательств перед Киевом и Тбилиси, принятых в 2008 году на бухарестском саммите, которые допускают вступление Украины и Грузии в будущем. Однако мы знаем, что это "красная линия" для Москвы, - приводит его слова агентство Ansa. - С другой стороны, процесс внутренних реформ, которые Киев должен провести, чтобы приблизиться к стандартам НАТО, все еще не завершен".

Затронув вопрос возможных санкций ЕС в отношении России, министр отметил, что в Италии "обеспокоены тем негативным воздействием, которое эти меры, а также [вероятные последующие] российские контрмеры могут оказать на стратегические и экономические интересы". "Мы постоянно взаимодействуем с нашими партнерами, чтобы определить пакет мер, которые были бы последовательными и пропорциональными", - сказал Ди Майо.

Россия выдвинула США и НАТО требования о гарантиях безопасности, в частности о нерасширении альянса и отводе ударных вооружений. Запад не стал идти навстречу этим инициативам, используя переговоры для "предотвращения" якобы готовящегося вторжения России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уже называл такие утверждения о приписываемых Москве намерениях агрессии пустым нагнетанием напряженности. При этом он не исключил провокаций со стороны Запада и Киева для оправдания таких заявлений.