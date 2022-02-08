В Киеве пригрозили СМИ санкциями за поездки в ДНР и ЛНР после интервью Пушилина Reuters

КИЕВ, 8 февраля. /ТАСС/. Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко во вторник пригрозил санкциями зарубежным журналистам за посещение неподконтрольной Киеву территории Донбасса без разрешения властей. Поводом для этого стало интервью с главой Донецкой народной республики (ДНР) Денисом Пушилиным, которое опубликовало в понедельник агентство Reuters.

"Думаю, время еще раз напомнить, что иностранный журналист имеет право посетить временно оккупированную территорию. Но сделать это должен исключительно через украинские пункты пропуска вдоль линии разграничения. Пересечение иначе будет считаться нарушением законодательства Украины и будет иметь соответствующие санкции независимо от того, журналист какой страны его совершил", - написал министр в своем телеграм-канале.

Он отметил, что в последнее время среди иностранных СМИ появляется все больше публикаций или интервью "с так называемыми лидерами так называемых республик, признанных украинским государством как террористическая группировка". "Последний подобный случай случился с Reuters - поэтому решил отреагировать", - отметил Ткаченко.

Он выразил недовольство действиями журналистов, "которые под соусом стандартов давать информацию всех сторон легитимизируют терроризм". "Это все в то время, когда лидеры всего цивилизованного мира поддерживают Украину в ее стремлении к миру и территориальной целостности", - подчеркнул Ткаченко.