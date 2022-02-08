СМИ: бандиты убили 13 человек на севере Нигерии

ПРЕТОРИЯ, 8 февраля. /ТАСС/. По меньшей мере 13 человек погибли в результате нападения бандитов на севере Нигерии. Об этом сообщила во вторник нигерийская газета Premium Times со ссылкой на очевидцев.

По данным издания, группа вооруженных людей напала на общины Гуга, Гидан Канава и Дукава на юге штата Кацина, неподалеку от границы со штатом Кадуна. От рук бандитов погибли 13 местных жителей, многие были захвачены в плен, в том числе глава одной из деревень.

В Нигерии в последние годы происходит существенный рост числа нападений банд на мирных жителей. Преступники убивают людей, захватывают заложников для выкупа, похищают скот, запугивают жителей, облагая их различными поборами. Правительство вынуждено задействовать специальные отряды полиции и армейские подразделения, чтобы справиться с разгулом преступности.