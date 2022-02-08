Северная Македония не будет направлять солдат на Украину

ЗАГРЕБ, 8 февраля. /ТАСС/. Северная Македония не считает возможным направить своих военнослужащих на Украину, заявила во вторник министр обороны республики Славянка Петровска в эфире телеканала Сител.

"Что касается присутствия македонских военнослужащих на территории Украины, здесь все предельно понятно, мы не можем пересечь границу другого государства, которое не является членом альянса", - отметила министр обороны. Она уточнила, что Северная Македония как член НАТО будет следовать решениям организации, но стоит учитывать, что республика в равной степени участвует в принятии решений, касаемо "возможности вовлечения национальных войск в потенциальный российско-украинский конфликт". Петровска выразила надежду на решение конфликта между Украиной и Россией мирными переговорами.

Североатлантический альянс на саммите в Бухаресте в апреле 2008 года принял политическое заявление о том, что "Украина и Грузия со временем станут членами НАТО", но отказался предоставлять им план действий по подготовке к членству, что является первым шагом в юридической процедуре вступления в организацию. В феврале 2019 года Верховная рада одобрила поправки в конституцию, закрепляющие стремление Украины в НАТО. Украина также получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями.